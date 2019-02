Zeldzame oldtimer Mercedes - amper 800 van gemaakt - gestolen uit garage: “We kregen al tips uit Leuven en Aarschot” Waarde kan oplopen tot meer dan 100.000 euro. Koen Baten

22 februari 2019

Uit een garage in Hofstade werd vorige week een zeldzame oldtimer Mercedes 170 SA uit het jaar 1952 gestolen. Wereldwijd werden er slechts 800 wagens van dit type gemaakt. De waarde loopt al snel op tot meer dan 100.000 euro. Mark, die het voertuig ongeveer tien jaar geleden kocht, wou net beginnen aan het voertuig te renoveren. Toen hij merkte dat het gestolen werd lanceerde hij een oproep via Facebook. “We kregen intussen al tips uit Leuven en Aarschot”, zegt Mark.

De wagen heeft in perfecte staat ook heel wat waarde. Op het internet vind je verschillende prijzen die oplopen tot 150.000 euro. Aan de wagen die Mark bezat was wel wat werk aan, maar de staat was perfect en het voertuig was ook rijvaardig. “Met een andere wagen en een touw werd het voertuig gewoon uit de garage gesleept in Hofstade", klinkt het. “Hierbij werd ook de garage schade toegebracht. Het voertuig stond er al een hele tijd, maar nu wou ik er aan beginnen om het als hobby te renoveren en ritten mee te doen", klinkt het.

“Het is bijzonder jammer dat hij gestolen is. Ik begon al te dromen van er mee rond te rijden en naar shows te gaan voor oldtimers, maar dat moet ik dus nu even opbergen”, zegt Mark. Na het bericht dat hij op Facebook plaatste kreeg hij al heel wat tips binnen. “Zelfs in de regio van Aarschot en Leuven kwamen er al tips binnen. Ik hoop dus echt dat de wagen terug terechtkomt en dat de daders gevonden worden.”

De Aalsterse politie is bezig met een onderzoek naar de gestolen wagen. Wie tips heeft over de diefstal of de wagen nog gezien heeft kan contact opnemen met de Aalsterse politie. “Het was een bijzonder unieke wagen, het is echt jammer mocht dit verloren gaan", besluit Mark.