Zeebergbrug uitgezet door hoge temperaturen Brandweer ter plaatse om brug af te koelen Koen Baten

26 juli 2018

17u32 0

In Aalst kreunt nu ook de Zeebergbrug onder de hoge temperaturen. Met temperaturen tot 37 graden begon de brug uit te zetten, waardoor ze niet meer geopend kon worden om schepen te laten passeren. Om ze af te koelen moest de brandweer ter plaatse komen. Het was de brugwachter die hen verwittigde omdat hij bij de laatste ophaling al gemerkt had dat er iets niet klopte. "Door de hoogoplopende temperaturen is de brug uitgezet en zou er schade kunnen optreden wanneer ze opnieuw opgehaald zou worden", vertelt commandant Bart Van Hauwermeiren. "Daarom zijn wij ter plaatse gekomen met een tankwagen om de brug af te koelen zodat ze nog een laatste keer omhoog kon om een plezierboot door te laten", klinkt het. Om de brug af te koelen werd eerst een constructie gemaakt met een slang in de Dender, om het leidingwater te sparen. "Het is in het verleden nog al gebeurd dat de brug te warm werd en dan zijn we er ook in geslaagd om ze op deze manier af te koelen", besluit Van Hauwermeiren.