Zaakvoerder van transportfirma kan magazijn al maanden niet bereiken door werken in Herdersem Koen Baten

08 maart 2019

18u50 0 Aalst Danny De Smet van Transportbedrijf Smet is kwaad op het Aalsterse stadsbestuur over de werken in Herdersem. Al twee maanden lang kunnen zijn opleggers en vrachtwagens niet tot aan het magazijn rijden om onderhoud uit te voeren aan zijn vrachtwagens of om de wagens te wassen. “Hierdoor moeten wij alles bij een externe firma laten doen, waardoor we heel wat inkomsten gewoon door de deur weggooien", aldus Danny.

De zaakvoerder heeft alle begrip voor de werken die momenteel plaatsvinden in Herdersem en die ook broodnodig zijn. Maar hij begrijpt niet waarom de stad Aalst geen betere passage kan voorzien zodat zijn magazijn op de Grote Baan toch nog bereikbaar is. Door de moeilijke bereikbaarheid rijden zijn trucks zich vast en geraken ze beschadigd en moeten ze alle herstellingen, die ze normaal zelf doen, laten uitvoeren door een externe firma. “Vrijdagmiddag reed er zich opnieuw een truck vast in de grond”, aldus Danny. “Dit was voor mij de druppel. Normaal gezien mag een bedrijf maar enkele dagen worden afgesloten. Er werd mij altijd beloofd dat het maximum veertien dagen zou duren, maar intussen zijn we wel twee maanden verder", klinkt het.

Ik heb contact opgenomen met de stad met de vraag om een goede toegang te voorzien, maar die is er nog altijd niet, met de problemen van vandaag tot gevolg Danny De Smet

Ook vorige week zondag reed een vrachtwagen zich vast vlak voor zijn magazijn en moest die worden getakeld. “Ik heb toen contact opgenomen met het stadsbestuur dat er een goede toegang moet voorzien worden naar mijn magazijn, maar die is er nog altijd niet, met de problemen van vandaag tot gevolg", klinkt het. De zaakvoerder had ook contact met de werfleider die zei dat het goed berijdbaar was, maar vandaag blijkt de situatie enigszins anders.

Brief aan stad

De zaakvoerder heeft intussen ook een advocaat onder de arm genomen die een brief naar de stad Aalst zal schrijven over de werken. De werken zijn normaal gepland tot april dit jaar, maar Danny hoopt alsnog dat ze toch nog een goede passage voorzien om op het bedrijf te geraken. “Zelfs met mijn eigen auto, een Defender, geraak je met moeite door de modder, dus laat staan dat we er met grote vrachtwagens kunnen door rijden. Ik beschik over 23 opleggers, maar geen enkele kan het magazijn oprijden", besluit De Smet.

Schepen van Openbare Werken Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) bevestigt dat er een mail werd gestuurd. “Wij kregen de mail zondag tijdens carnaval. Met de stad proberen wij de problemen daar bij die werken zo snel mogelijk aan te pakken en tegemoet te komen aan de noden van de bewoners en handelaars”, aldus De Gucht. “Wij begrijpen dat het ingrijpende werken zijn, maar proberen het zo aangenaam mogelijk te maken. Problemen worden besproken met de werfleider en aangepakt. De mail in kwestie werd doorgestuurd naar de bevoegde instanties, maar op dit moment is er nog geen antwoord teruggekomen, maar we zullen dit zeker bekijken", aldus De Gucht.