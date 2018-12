Zaakvoerder in beroep tegen veroordeling: “Ik wil evenveel mannen als vrouwen op de werkvloer, maar blijkbaar is dat discriminatie” Rutger Lievens

27 december 2018

15u57 0 Aalst Hans De Neef, de Aalsterse zaakvoerder van Go Sport, gaat in beroep tegen het vonnis van de arbeidsrechtbank dat hem veroordeeld tot bijna 9.000 euro wegens discriminatie van een vrouwelijke werkneemster. Bij het ontslag van de vrouw gaf De Neef op haar C4 als reden mee ‘evenwichtige verdeling mannen en vrouwen in de winkel’.

“Blijkbaar discrimineer ik als ik streef naar een evenwicht tussen vrouwen en mannen op de werkvloer”, zegt een verontwaardigde Hans De Neef, zaakvoerder van Go Sport. “Eigenlijk had ik dat als reden gegeven om het meisje niet nog meer ellende te bezorgen en ze een kans te geven om snel nieuw werk te vinden. Ik had beter gewoon geschreven dat ze niet geschikt was voor de job, wat het geval was.”

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

“Als er bij de Nationale Bank een vrouw wordt vervangen door een man staat het land op stelten. Als Rudy De Leeuw vertrekt bij het ABVV probeert de vakbondsorganisatie de genderverhouding in evenwicht te brengen”, zegt Hans De Neef. “In al mijn winkels zijn er evenveel vrouwelijke als mannelijke werknemers. Dat is simpelweg nodig. Als er zware fitnesstoestellen worden geleverd, of een vrachtwagen met 18 palletten goederen, moet je toch ook wat stevige mannen in de winkel hebben om uit te laden?”, zegt Hans De Neef.

De ontslagen medewerkster stapte naar haar vakbond en die contacteerde het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. “Op 11 oktober 2018 oordeelde de arbeidsrechtbank van Gent dat het geslacht van de werkneemster de reden vormde voor haar ontslag en dat de ontslagbeslissing dus een vorm van discriminatie uitmaakt. De eigenaar van de winkel werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan de vrouwelijke medewerker”, zegt Liesbet Stevens van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

In beroep

“De winkel probeerde zich te verdedigen door te stellen dat een evenwichtige verdeling van vrouwelijke en mannelijke werknemers op de werkvloer noodzakelijk is omdat vrouwen nu eenmaal beter zijn in presentatie en etalage en dat de klanten soms liever door een man of een vrouw worden bediend”, zegt Liesbet Stevens. “De rechtbank oordeelde dat deze argumenten discriminatoir zijn en hieruit niet alleen blijkt dat het individuele ontslag van de vrouw in strijd was met de Genderwet, maar ook het volledige aanwervingsbeleid van de winkel. De rechtbank veroordeelde de winkel daarom niet alleen tot het betalen van een schadevergoeding aan de vrouw, maar ook tot een morele schadevergoeding van 1.300 euro aan het Instituut.”

Hans De Neef is het er niet mee eens en verwijt de andere partij wereldvreemdheid. “Dit gaat me geld kosten, maar ik ga in beroep”, aldus Hans De Neef.