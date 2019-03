Zaak rond dodelijk ongeval uit 2015 opnieuw uitgesteld, verdediging denkt na over verdere stappen na uitspraak politierechter Koen Baten

14 maart 2019

16u18 2

Het dodelijk ongeval waarvoor Jurgen V.D.M. zich donderdag moest verantwoorden in de rechtbank van Aalst werd opnieuw uitgesteld. Het ongeval dateert al van 17 oktober 2015 op het Wijngaardveld in Aalst, maar werd al verschillende keren uitgesteld. Het dossier is nog hangende in cassatie in verband met het dronkenschap en de wisselende verklaringen die er zijn in het dossier. Hierdoor kan de zaak pas behandeld worden op 2 mei. Het dossier sleept zolang aan omdat het ook een heel lange periode bij de onderzoeksrechter bleef liggen.

Toen politierechter Mireille Schreurs de nieuwe datum opstelde liet ze wel duidelijk merken dat ze hier niet mee gediend was. “Voor mij zijn de feiten duidelijk, ook over de dronkenschap”, aldus Schreurs. Advocaat Frank Scheerlinck kon deze uitspraak maar matig appreciëren en vroeg om dit te laten noteren, maar dat gebeurde niet omdat de uitspraak na de verdaging van de zaak gebeurde. De verdediging denkt er echter over na om verdere stappen te nemen. “We beslissen morgen wat we gaan doen”, aldus Frank Scheerlinck. Over de zaak zelf werd nog nooit eerder gepleit in de rechtbank.