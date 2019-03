Gesponsorde inhoud ZAAK IN DE KIJKER. Voormalige stewardess Els ruilde het vliegtuig in voor een massagetafel Aangeboden door City of women Van de commerciële redactie

09u00 0 Aalst Wie nog geen plannen heeft voor het weekend en graag even wil onthaasten zonder ver te rijden, kan terecht bij City of Women: een luxueus kuuroord op amper 10 minuten rijden van het Aalsters stadscentrum. Zaakvoerster Els Diependael was jarenlang stewardess bij Air India en Sabena. Tijdens de vele vliegreizen die zij maakte ontdekte ze de Oosterse welness- en massagewereld. Het inspireerde haar om 10 jaar geleden een eigen zaak te beginnen in Aalst.

In Erembodegem, op een boogscheut van het Aalsterse stadscentrum, waan je je op vakantie. Wie de deuren van de zaak City of Women binnenwandelt, is meteen in een heel andere wereld. Op het domein is werkelijk alles in het teken van ontspanning. “Een oase van rust en ontspanning om te onthaasten van het gejaagde stadsleven”, beschrijft de zaakvoerster Els haar zaak vol passie. Voor haar is het runnen van haar eigen welnesszaak een droom die in vervulling is gegaan. Twee jaar geleden ging die droom in de vlammen op, letterlijk dan, toen er brand uitbrak op het domein. Van de zaak bleef na die catastrofale brand weinig over. Maar Els vocht terug. In oktober opende een volledig vernieuwde zaak met uitsluitend innovatief welness-spektakel en grensverleggende massagetechnieken de deuren. Wij gingen langs bij City of Women en ontmoetten een dreamteam -Els runt de zaak samen met haar echtgenoot- met een grote passie voor welness.

Reizen om te leren

Het verhaal van Els leest als een boek. De voormalige stewardess die een enorme fascinatie ontwikkelde voor de Oosterse welnessrituelen en van haar passie haar beroep maakte. “Het is nu tien jaar geleden dat ik stopte met werken als stewardess, maar ik ben niet gestopt met leren. Elke reis die ik maak staat in het teken van welness. Welke nieuwe technieken en innovaties kan ik zelf in mijn zaak integreren? Dat heb ik opgestoken uit mijn jarenlange ervaring als stewardess: in elk land waar ik kwam bezocht ik de welness- en massagecomplexen. Werkelijk alles wilde ik uitproberen.” En dat is Els niet afgeleerd nu ze niet meer als stewardess werkt maar haar eigen zaak runt. “Laatst ontdekte ik vlakbij Salzburg de Kurland-behandelingen: kruiden, olieën en zouten die je per persoon kan doseren en waarvan je huid helemaal vernieuwt. Een bijzondere techniek die in België nog nauwelijks gekend is. Ik denk dan meteen: ik moet dat ook hebben voor mijn zaak!”

Een ander stokpaardje van Els is de wave balance -behandeling, waarbij een massage gegeven wordt op een soort van massage-waterbed dat momenteel een echte hype is in Japan. “Wij zijn de enige welness in België met zo een massagetafel”, vertelt Els vol trots. “En ja, ook de wave balance heb ik ontdekt tijdens één van mijn vele reizen. Reizen is leren en ontdekken voor mij. In elk land en in elke cultuur zijn er andere gebruiken en ideeën, in mijn welness probeer ik die samen te brengen.”

Zware tegenslag

In 2017 sloeg het noodlot toe en brak er brand uit in de zaak van Els. “Na de brand waren we natuurlijk helemaal van de kaart. Maar we kregen zo veel steun en hulp van klanten. Klanten smeekten ons bijna om terug te vechten en onze zaak terug te openen. Die steun was zo hartverwarmend en mooi. Dus wij kwamen sterker dan ooit terug. Eind vorig jaar openden wij een nieuwe zaak die nóg beter is uitgerust en waar nóg meer mogelijkheden zijn. De steun van onze klanten heeft ons echt laten beseffen dat we ervoor moesten gaan. Voor hen doen we dit. Onze ambitie is meer dan ooit: het fijnste en best uitgeruste welnesscomplex van de streek te zijn!”

Wie benieuwd is naar Els’ wereldse ontspanningstempel op een boogscheut van Aalst, moet zeker een kijkje gaan nemen op de website van City of Women of kan contact opnemen met Els via info@cityofwomen.be.