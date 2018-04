Young in the 80's 18 april 2018

Dit weekend vindt de achtste editie plaats van de 'Young in the 80's'-party in de Arty Party in de Molenstraat. "Ook dit keer opnieuw de fuif voor al diegenen die jong waren in de jaren '80 en dat nog steeds zijn", zegt Nick Mertens, organisator van het feest. "Met alle soorten muziek uit dat geweldige decennium. Wie er bij één van de vorige edities bij was, weet dat dit een dansbare mix zal zijn van synthpop, hairmetal, rock, newbeat, hiphop en een beetje foute muziek." Info: in2events@hotmail.be. (RLA)