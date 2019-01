Yordi Ringoir ontwerpt carnavalsaffiche van 91ste stoet Rutger Lievens

15 januari 2019

11u58 0 Aalst De stad heeft Yordi Ringoir (27) aangeduid als ontwerper van de carnavalsaffiche van de 91ste stoet in Aalst. Het is de tweede keer dat hij een ontwerp heeft ingezonden. Binnenkort prijkt een spandoek met zijn tekening aan de toren van Tereos Syral.

In 2006 deed Yordi Ringoir al eens mee aan de ontwerpwedstrijd. “Maar toen was dat nog met een tekening met potlood. Ondertussen heb ik me digitaal wat bijgespijkerd. Mensen rondom mij zeiden dat ik moest meedoen, ik heb meegedaan en dit is het resultaat”, zegt Yordi. De kleuterleider en notoir carnavalist groeide op in café Melody aan de Varkensmarkt. Hij is actief bij twee carnavalsgroepen: ‘Dest-Goe Schief’ en ‘De Zieke Zjieratten-Twiekierenniet’. In zijn affiche zit de volgende boodschap: “Carnaval is een uitlaatklep, iets waar we allemaal eens nood aan hebben. En wie gebeten is door carnaval keert elk jaar terug”, zegt Yordi.