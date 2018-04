Workshop GPS in Den Tuitelaar 06 april 2018

Vzw Basecamp organiseert op 14 april in Hof Den Tuitelaar in Meldert een workshop 'GPS en hun geheimen'. "Tijdens deze prachtige gps-wandeltocht kan je gaandeweg leren hoe je optimaal een gps-toestel kan gebruiken en leer je wat nu eigenlijk de zogenaamde waypoints, routes en tracks zijn. Een professionele gps-instructeur staat klaar om al uw vragen te beantwoorden. Heb je zelf nog geen wandel-gps aangekocht? Geen probleem, huur er eentje ter plaatse en probeer ze uit."





De tocht is ongeveer vier kilometer lang en gaat via kleine onverharde wegen naar het bos en terug. Aangepaste schoenen en kledij zijn dus aan te raden.Meer info via info@basecampvzw.be. (RLA)