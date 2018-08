Wordt tunnel vernoemd naar Keizer Kamiel? Rutger Lievens

20 augustus 2018

07u24 0 Aalst Keizer Kamiel-tunnel, of toch Onderkroiper? Wij vroegen op HLN.be hoe de nieuwe tunnel aan de Boudewijnlaan, Siesegemlaan en Gentsesteenweg zou moeten heten. Er werd zelfs al een Facebookgroep opgericht om voor de keizer van het carnaval te stemmen.

Zondagavond waren er 2.189 stemmen geteld. 35% van die stemmen gaat voor Keizer Kamiel-tunnel of Keizerstunnel. Maar opvallend: 39% heeft bij het ter perse gaan voor Onderkroiper gekozen. Boudewijn-tunnel krijgt 11%, Ajuin-tunnel kan 8% van de mensen overtuigen.

Ring-tunnel en De Konker kunnen weinig mensen overtuigen. HLN Regio organiseerde de poll nadat het nieuws bekend was geraakt dat de stad en het Agentschap Wegen en Verkeer een naam zochten voor de nieuwe tunnels die samen 50 miljoen euro hebben gekost. Schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (Lijst A) wil na zijn verlof aan de bevolking om suggesties vragen, maar het is nu al duidelijk dat 'Keizer Kamiel-tunnel' veel draagvlak heeft.

Mensen Helpen Mensen

Sam Nuelant maakte speciaal een Facebookgroep om mensen te overtuigen voor Keizer Kamiel te stemmen. "Omdat Kamiel Sergant alle Aalstenaars heeft samengebracht. Hij is niet enkel een keizer maar een man van het volk. Jaren heeft hij zich ingezet voor de minderbedeelden via Mensen Helpen Mensen. Kamiel Sergant betekent zoveel voor de carnavalisten. Hij verpersoonlijkt onze identiteit, goedlachs en vrolijk, zo zijn de Ajoinen. Zanger van vele klassiekers en man met het hart op de juiste plaats", zegt Sam. "Er waren al kritische stemmen dat hij een standbeeld zou verdienen en dat een tunnel maar saai is, maar ik vind van niet. Er is ook de Kennedy-tunnel, vernoemd naar een president. Dus dan is dat toch een mooie eer. En een standbeeld mag hij nog krijgen hoor van mij. Eventueel op het rondpunt aan de tunnel... En daarenboven heeft Kamiel mensen verbonden. Deze tunnel zal de Aalstenaars ook beter verbinden", zegt Sam.

Onderkroiper

Of Kamiel Sergant de poll gaat winnen is ondertussen twijfelachtig, want Onderkroiper krijgt heel veel stemmen. Dat komt omdat Yves Janssens in actie is geschoten. De Aalstenaar is fervent supporter van Eendracht Aalst en zijn bijnaam is 'Onderkroiper'. Ook hij heeft opgeroepen om te stemmen, maar dan voor Onderkroiper.

"Met mijn 4.500 Facebookvrienden zou ik wel eens een verrassend resultaat kunnen neerzetten", zegt de man. "Ik heb enorm veel respect voor Kamiel, maar ik zal hem het vuur aan de schenen leggen. Voor de fun. Ik heb veel vrienden die het me gunnen, er is maar één persoon in Aalst die als Onderkroiper bekendstaat."

Stem op de poll kan nog altijd hier https://www.hln.be/regio/aalst/poll-een-naam-voor-de-nieuwe-tunnel~adbc4cf0/