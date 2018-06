Wordt Aalst straks 'Hoofdstad van de humor'? OVER.MORGEN WIL TROEVEN VAN STAD UITSPELEN RUTGER LIEVENS

15 juni 2018

02u59 0 Aalst Aalst als 'Hoofdstad van de Humor', volgens presentator Steven Van Herreweghe is het perfect mogelijk. Carnaval is het feest van de spot en in de zomer werken de acts van Cirk! op de lachspieren. Van Herreweghe droomt van een komisch filmfestival en de 'Gouden Odilonnekes', een Aalsterse comedyaward.

Op een inspiratieavond van over.morgen in De Gendarmerie met als thema 'welk imago willen we voor Aalst?' deed Steven Van Herreweghe zijn idee uit de doeken. "Met het team van over.morgen hebben we de denkoefening eens gemaakt. Welke troeven heeft de stad? Wat is er al aanwezig en waar kan je op voortbouwen?", zegt Van Herreweghe die in De Gendarmerie het voorbeeld van Ieper gaf. Die stad profileert zich als Vredesstad, na de verschrikkelijke oorlogsgruwel die ze daar 100 jaar geleden meemaakten. Er zijn ook steden waarbij het imago minder organisch is gegroeid. "Neem nu Cannes, wereldberoemd om het filmfestival, maar voor de rest valt daar weinig te beleven. Of Las Vegas, middenin de woestijn, maar iedereen kent het."





Wat zit bij de Aalstenaar in de genen? Lachen, in de eerste plaats met zichzelf en in tweede instantie met alles en iedereen die zichzelf belangrijk acht. "Humor zit in het DNA van het Aalsterse volk, dus waarom daar niet op verderbouwen?", zegt Van Herreweghe.





Komische films

Aalst toont regelmatig aan de buitenwereld dat er graag gespot wordt, met carnaval in de winter en tijdens Cirk! in de zomer. Steven Van Herreweghe en over.morgen dromen van nog meer komische events. "Je zou het Festival van de Komische Film in Aalst kunnen organiseren. Nu FC De Kampioenen deels in Aalst wordt opgenomen, zouden we die première toch naar hier moeten kunnen halen. We denken ook aan grappige wedstrijden, zoals het kampioenschap van de Silly Walks, met als slogan 'Expect the unexpected'. Laat ons iets averechts doen in Aalst, iets zots", zegt Steven. Bij de voorstellen staat ook een comedy-award, het Gouden Odilonneke, en de oprichting van een standbeeld van volksfiguur Poesjkapelle. "Die je verwijt als je er geld insteekt."





Toeristen lokken

De stad Aalst besliste enkele jaren geleden dat ze zich voortaan zou profileren als zorgstad. "Aalst zorgstad, hoeft Aalst humorstad niet uit te sluiten", zegt Steven. "Dat we ons profileren als zorgstad is goed voor de economie, maar je hebt ook iets nodig dat toeristen naar Aalst trekt. Iets waarvoor ze in de stad blijven slapen", zegt hij. Over.Morgen wil enkele voorstellen nu uitwerken. "Het zou goed zijn dat mensen geïnspireerd geraken en dat dit groeit van onderuit, dat er hier en daar zaken ontstaan die Aalst als humorstad op de kaart zetten. Dat hoeft niet van bovenaf opgelegd te worden", zegt Steven.