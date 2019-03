Woonservice Aalst opent tweede kantoor in Haaltert Rutger Lievens

27 maart 2019

16u14 3 Aalst Woonservice Aalst heeft een tweede kantoor geopend in Haaltert. Het nieuwe kantoor is gelegen in de Hoogstraat in Haaltert en wordt uitgebaat door Sandra De Rop.

Woonservice was vroeger gekend als ‘Woonservice VdV. “Het kantoor aan de Gentsesteenweg is nu zes jaar open. Omdat de actieradius zich grotendeels afspeelt in de driehoek Aalst –Haaltert - Ninove werd een lokale verankering noodzakelijk. Voortaan worden de klanten uit Haaltert en omstreken bediend door een team van medewerkers aangestuurd door Sandra De Rop die in de streek al heel wat vastgoedervaring heeft opgedaan”, klinkt het. Beide kantoren zullen zich in de toekomst ook inzetten op niche-markten zoals deze van de assistentiewoningen en hotelkamers. “Woonservice wil graag het plezier van haar nieuwe vestiging delen met haar klanten en verwent de opdrachtgevers van een verkoopopdracht tussen 1 april en 31 mei met een helikopterdoop.”