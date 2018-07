Woning onbewoonbaar na keukenbrand 02 juli 2018

02u24 1

In de Bredestraat in Aalst is een woning volledig onbewoonbaar verklaard nadat er brand ontstaan was in de keuken. Het vuur brak uit omstreeks 03.00 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag. De bewoners hadden vermoedelijk een kookpot op het vuur laten staan waardoor er brand uitbrak. "De woning achteraan is volledig vernield door de brand. Het hele huis heeft ook heel wat rook- en waterschade opgelopen, waardoor het onbewoonbaar is", verklaart brandweerofficier Peter Dreelinck. "Gelukkig waren we er net op tijd bij om nog erger te voorkomen. De bewoners merkten het vuur tijdig op en liepen onmiddellijk naar buiten, ze hebben wat rook ingeademd maar zijn er zeker niet erg aan toe. Wat de oorzaak is zal nog onderzocht moeten worden", klinkt het. De aanpalende woningen liepen door de brand geen schade op. De bewoners zullen opgevangen worden bij familie. (KBD)