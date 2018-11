Winter BOB-campagne afgetrapt onder goedkeurend oog van waarnemend gouverneur “Bestuurders moeten beseffen dat drinken en rijden niet samen gaan", aldus Didier Detollenaere Koen Baten

30 november 2018

20u38 0 Aalst Overal in Vlaanderen werd de nieuwe winter BOB-campagne afgetrapt. Zo ook in Aalst op de Gentsesteenweg aan de parking van winkelketen Krëfel.

Tien politieagenten richtten een controlepost op, met een mobiele brigade voor bestuurders die de controle proberen ontwijken. De campagne startte vrijdagnamiddag om 15 uur. Bij de controlepost aan de Gentsesteenweg kwam iemand van het parket Oost-Vlaanderen, waarnemend gouverneur Didier Detollenaere en Aalsters burgemeester Christoph D’Haese langs. “Het is duidelijk dat sensibilisering zeker nodig is en blijft", aldus Detollenaere. “We moeten streven naar een nultolerantie en duidelijk maken dat drinken en rijden niet samengaan”, klinkt het. Vandaag rijdt drie procent van alle bestuurders onder invloed, wat nog heel veel is. “Bestuurders moeten beseffen dat ze hiermee de veiligheid van anderen in het gedrang brengen. Ik vind het ontzettend belangrijk en leerrijk dat ik voeling kan krijgen met de controles en wij hameren er met de provincie ook sterk op. Elk slachtoffer door alcohol is er een te veel”, besluit de waarnemend gouverneur.

Ook burgemeester Christoph D’Haese en korpschef Jurgen D’haene treden hem hier in bij. “Tien personen van ons korps zijn hier sinds vanmiddag begonnen met de controle. Het blijft echt belangrijk en we zijn blij dat de provincie deze controles ook steunt. We moeten en zullen er op blijven controleren", aldus de korpschef. Tijdens de controle had de politiezone Aalst al meteen prijs, maar de officiële resultaten worden morgen pas meegedeeld.