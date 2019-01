Winkeldievegge betrapt met cosmeticaproducten ter waarde van 400 euro 23-jarige vrouw steelt even later ook nog handtas ter waarde van 320 euro en pleegde nog derde diefstal. Koen Baten

23 januari 2019

In de Nieuwstraat in Aalst is een 23-jarige dievegge betrapt bij het plegen van een diefstal in de ICI Paris XL. De vrouw ging er aan de haal met cosmeticaproducten ter waarde van 400 euro. De vrouw maakte gebruik van een professionele dieventas met dubbele bodem. De politie werd verwittigd en kon de vrouw even later intercepteren in het centrum van Aalst op basis van een persoonsbeschrijving.

In tussentijd had de vrouw ook nog een handtas gestolen op het Keizersplein in een handelszaak. De handtas werd aangetroffen bij haar arrestatie. De politie voerde ook een huiszoeking uit op haar adres. Daar werd een grote hoeveelheid van gestolen goederen aangetroffen.

De vrouw bekende de feiten en gaf zelf ook nog een derde diefstal toe. In de loop van de dag wordt ze op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Er wordt gevraagd om haar aanhouding.