Windmolens leveren stroom aan 2.000 gezinnen TWEE EXEMPLAREN OP INDUSTRIETERREIN, ONDANKS EERDER PROTEST RUTGER LIEVENS

27 juni 2018

02u39 1 Aalst Het lijkt er nu toch van te komen, Aalst krijgt de eerste windmolens op haar grondgebied. Die worden neergezet op de terreinen van Ilva en in de industriezone van Erembodegem. De twee windmolens zullen stroom leveren aan 2.000 gezinnen.

Het is niet de eerste keer dat er plannen zijn voor windmolens in Aalst. Een eerdere poging om windmolens te plaatsen in de industriezone in Erembodegem kreeg tegenkanting van een buurtcomité en mislukte. Het plan om windmolens neer te poten op de Siesegemkouter is ondertussen ook al gesneuveld, actiecomité Red De Siesegemkouter is daar actief. Engie, Ilva en Solva zijn er nu toch in geslaagd om zonder tegenstand de milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning te bemachtigen voor de eerste Aalsterse windmolens.





Obstakels overwonnen

Maarten Blommaert (N-VA), voorzitter van Ilva, zegt dat de windturbine op de personeelsparking zal komen. "De laatste obstakels zijn overwonnen, de vergunningen zijn er, de bouw start eind dit jaar", zegt hij. "Er wordt momenteel volop onderzocht hoe de groene stroom kan worden aangewend zodat ze optimaal kan worden benut en financieel kan opbrengen. Zo zou de energie benut kunnen worden door onze nieuwe composteerinstallatie", zegt Blommaert. "We bekijken ook met de buurt hoe we ze het best zouden plaatsen en waar de slagschaduw dan gaat komen."





Dit weekend worden er al twee windmolens ingehuldigd op Zuid IV, maar dat zijn kleinere exemplaren. Solar Enterprise opent dit weekend de eerste installatie van twee private, zes meter hoge Eolie-windmolens in België. De primeur is voor het Aalsterse vis-en delicatessenbedrijf NV De Troyer. In nauwe samenwerking met Solar Enterprise en de stad Aalst slaagde zaakvoerder Stefan Van Sande erin om hiervoor de eerste omgevingsvergunning te bekomen. "Bij de bouw van het nieuw bedrijfspand van NV De Troyer investeerde Van Sande heel bewust in duurzame energie. Samen met de zonnepanelen en de elf elektrische wagens voor het personeel geven de twee nieuwe windmolens een duurzame uitstraling aan heel de onderneming", zegt Solar Enterprise. Met zijn vermogen van 500 Watt kan een Eolie-windmolen jaarlijks tot 2.000 kWh aan duurzame energie produceren.





De windmolens die Ilva en Solva bouwen, zijn grote exemplaren. Ze leveren energie voor 2.000 gezinnen, leveren 3 Megawatt, de wiek is 57 meter lang en die hangt vast op een 96 meter hoge mast.