Willy en Hilde vieren 60 jaar huwelijk Rutger Lievens

19 juli 2018

10u17 0 Aalst Willy De Bolle en Hilda Triest vierden hun 60ste huwelijksverjaardag.

Willy werd geboren op 2 oktober 1931 in Erembodegem en Hilda op 22 juni 1938 in Aalst. Willy en Hilde leerden elkaar zo’n 62 jaar geleden kennen tijdens Aalst carnaval. Op 12 juli 1958 beloofden zij elkaar eeuwige trouw voor Frans Blanckaert, toenmalig burgemeester in het stadhuis van Aalst. Robert De Bolle, broer van Willy en Albert Sertin, neef van Hilda, waren de getuigen van dienst.