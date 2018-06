Wilde plannen voor Pupillen-site STUDIEBUREAUS WILLEN ONDERGRONDS MUSEUM EN PARK AAN GRAANMARKT RUTGER LIEVENS

26 juni 2018

02u51 0 Aalst Utopia heeft net de deuren geopend, maar de stad denkt ondertussen al na over een nieuwe functie voor de rest van de Pupillen-site. Enkele studiebureaus zien het met een museum onder de Graanmarkt, een park en een woontoren alvast zeer groot.

De stad kocht de site in 2013 voor 8,5 miljoen euro en ondertussen staat op www.vlaamsbouwmeester.be een eerste ambitieuze voorstel van studiebureaus Baukuh en List. In hun visie sneuvelen enkele gebouwen van het Pupillencomplex aan de kant van de Graanmarkt. "Ons ideaal scenario? De oostelijke vleugel van de Pupillenhof wordt afgebroken om de binnenplaats richting Graanmarkt te openen en een groot park te maken", staat er te lezen. "De binnenplaats van De Pupillen wordt gedekt door een luifel."





Maar er is nog meer. Als het van het studiebureau afhangt komt er een woontoren op de Graanmarkt. "Het noordoosten van de Graanmarkt wordt in dat scenario verkocht als privéterrein voor de bouw van een nieuw woongebouw", klinkt het. En het (carnavals)museum dat sommige politici graag hadden zien verschijnen op De Pupillen? In de eerste plannen zat dat onder de grond, onder de Graanmarkt. In de rest van de Pupillengebouwen: 11.000 m² residentieel wonen en 1.200 m² assistentiewoningen en een gebouw voor een lokale markt.





In de plannen staat ook nog het herstel van Hotel Van Langenhove in zijn vroegere functie als hotel. In het oude stadhuis blijven er trouwceremonies plaatsvinden, maar er is ook plek voor kantoren, horeca en retail.





Stadsdiensten aan de slag

Niet al die voorstellen zullen uitgevoerd worden. "Die woontoren naast Utopia, die komt er al zeker niet. Dat zou niet goed zijn voor Utopia", zegt schepen Ann Van De Steen (Lijst A). "En er komt ook geen museum onder de Graanmarkt. Die luifel over de binnenplaats van De Pupillen is dan weer wel een superidee. We hebben voor deze studiebureau's gekozen omdat ze erg goed, gewild en vernieuwend zijn. Hiermee gaan onze stadsdiensten aan de slag", zegt ze.





Zeker is dat de ontwikkeling van De Pupillen op het bord van het volgend stadsbestuur komt en dat dit ook in het bestuursakkoord zal staan. "Wij hebben aangedrongen om De Pupillen te kopen. Met Utopia is er iets moois gebouwd. Ook in het andere deel van De Pupillen houden we best een deel met publieke functie, of dat nu een museum is of kantoren van de stad of OCMW", zegt schepen Ilse Uyttersprot (CD&V).





Eenmaking

Burgemeester D'Haese (N-VA) ziet de eenmaking van de Graanmarkt met de Pupillen-binnentuin alvast zitten. "De af te breken gebouwen hebben verschillende stijlen. Afhankelijk van wat mag van het agentschap Erfgoed zou het een verbetering zijn mocht je van de Grote Markt via De Pupillen naar het station kunnen. Belangrijk is dat de ontwikkeling de stadskas 4,5 miljoen euro zal opbrengen", zegt hij. En een museum op De Pupillen? Daar is nog geen uitsluitsel over. "Maar er komt wel een belangrijke publieke functie."