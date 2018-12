Wietwinkel opent in tijden van war on drugs: “Ik verkoop potpourri, puur decoratief” Burgemeester niet te spreken over nieuwe zaak in Gentestraat Rutger Lievens

14 december 2018

17u32 0 Aalst Zeer tegen de zin van burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) is in de Gentsestraat in Aalst The Green Flower geopend, een winkel waar je ‘legale wiet’ kan kopen. De uitbater zegt dat de cannabis legaal is omdat er een laag percentage THC (tetrahydrocannabinol) inzit. “Dit is puur decoratief bedoelde potpourri, als de mensen dat thuis oproken dat is niet mijn zaak”, zegt hij.

Wie The Green Flower binnenstapt, duwt eerst een deur open waar een grote groene sticker in de vorm van een wietblad op hangt. Max staat achter de toog waar de koopwaar op ligt: verschillende potjes met ‘potpourri’, zoals hij het noemt en olie op basis van hennep.

Allemaal legaal, volgens verkoper Max. “Anders zou ik hier toch niet aan beginnen? Mijn spaarcenten zitten in deze investering, ik geloof erin”, zegt hij. “Mijn neef heeft een gelijkaardige zaak in Charleroi en die is ook nog altijd open. In Henegouwen zijn er verschillende, ook in Gent en Kortrijk, eigenlijk overal.”

Hij benadrukt dat hij geen drugs verkoopt. “Dit is hennep, hier zitten geen psychotrope stoffen in die in cannabis wel zitten. Als je dit zou oproken, stijgt dat niet naar je hoofd. Het is louter therapeutisch. Je mag daar twintig sigaretten van roken, je zal dat nauwelijks voelen”, zegt Max. Volgens hem bevat zijn ‘potpourri’ minder dan 0,2 procent THC en door dat lage THC-gehalte is het volgens de verkoper legaal. “Het is potpourri, wat de mensen ermee uitspoken als ze thuiskomen, dat is niet mijn zaak”, zegt hij.

Toxicologisch onderzoek

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) heeft van ‘the war on drugs’ een prioriteit gemaakt en is dus niet blij met de komst van The Green Flower. “We hebben natuurlijk de drugswet die de verkoop van zuivere cannabis verbiedt. De uitbater van deze winkel is er een die de kantjes ervan af probeert te lopen. Als hij medicijnen aanbiedt, zal dat moeten gecontroleerd worden door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, het FAGG”, zegt D’Haese.

Bij The Green Flower ontkennen ze dat het om geneesmiddelen gaat. Alleen gedroogde potpourri en ‘massageolie’ op basis van hennep, klinkt het. “Toch mag de zaak zich aan een toxicologisch onderzoek verwachten. Het is onduidelijk wat daar wordt verkocht. Ik zal dit kordaat aanpakken”, belooft D’Haese. “Ik zal er op federaal niveau voor pleiten dat dit soort zaken beter gecontroleerd worden en dat desnoods de wet moet worden aangepast. Dit past echt niet in onze stad”, zegt hij.