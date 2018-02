Wielrenner zwaargewond nadat hij uit verkeerde richting straat wil dwarsen 09 februari 2018

02u25 3 Aalst In de Merestraat in Aalst is een wielrenner gisterenochtend zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. De jonge renner reed enkele minuten voor het ongeval nog in de tegenovergestelde richting.

Enkele voetgangers hadden hem aangesproken om hem er op te wijzen dat het gevaarlijk was. Een getuige zag enkele ogenblikken later het ongeval gebeuren. "De man kwam vanuit het ziekenhuis aangereden in de tegenovergestelde richting. Plots zonder kijken reed hij de rijbaan op om over te steken, toen de wagen net kwam aangereden", aldus de getuige.





De bestuurster kon de fietser onmogelijk nog ontwijken en hij belandde vol op de motorkap en de voorruit van de wagen. Zijn fiets brak in drie stukken door de hevige klap. Ook de voorruit van de wagen was stevig gebarsten door de aanrijding.





De bestuurster van het voertuig was nog maar net vertrokken en was enorm onder de indruk na de aanrijding. De wielrenner werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis vlakbij gebracht. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. De straat bleef lange tijd afgesloten voor alle verkeer.





(KBD)