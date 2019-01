Wie wordt de uitbater van nieuw buurtrestaurant in De Gendarmerie? Rutger Lievens

30 januari 2019

13u52 0 Aalst De stad Aalst zoekt een uitbater voor het nieuwe buurtrestaurant in De Gendarmerie. In het buurtrestaurant is het de bedoeling om kwaliteitsvolle maaltijden aan een sociaal tarief aan te bieden. OCMW en stad willen er een moderne ontmoetingsplaats van maken.

“Het project De Gendarmerie focust op talentontwikkeling en wil een sociale mix creëren. In december 2019 starten de renovatie -en nieuwbouwwerken”, zegt schepen Sarah Smeyers (N-VA). “Stad en OCMW bouwen in een eerste fase een buurtrestaurant, een sociale kruidenier en een buurtgerichte kinderopvang achteraan de site. In een tweede fase wordt het gebouw aan de zijde Denderstraat grondig gerenoveerd om er workshops, cursussen en co-workingplaatsen voor organisaties met een sociale achtergrond te organiseren.”

Multifunctionele markthal

Stad en OCMW zijn nu op zoek naar een maatwerkbedrijf dat de uitbating van het buurtrestaurant op zich wil nemen. “De kandidaten moeten de sociale doelstellingen mee helpen verwezenlijken en zich actief inzetten voor talentontwikkeling en de creatie van een sociale mix. De Gendarmerie stelt een modern restaurant ter beschikking en een multifunctionele markthal van 255 vierkante meter. Het restaurant zal 129 couverts aanbieden. Aanpalend is er ook ruimte voor een terras. De uitbating van het restaurant omvat het aanbieden van gerechten aan sociale tarieven, de verhuur van een multifunctionele markthal en het aanbieden van sociale opleidingstrajecten in de horeca. De kandidaten moeten immers een sociaal beleid voeren voor hun klanten én voor hun personeel”, zegt Smeyers (N-VA).

Alle info en voorwaarden beschikbaar op www.degendarmerie.be of www.aalst.be. Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen tot maandag 11 maart, 12 uur. Een infosessie vindt plaats in het administratief centrum (Werf 9), op maandag 18 februari om 17 uur.