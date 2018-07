Wie wil vakmanschap zoals oude ambachten (aan)leren? Redactie

29 juli 2018

14u23 0 Aalst Erfgoedcel Denderland en Stad Aalst willen de toekomst van verdwenen of verdwijnende ambachten zoals smeden, molenaars of glasblazers, ‘oude’ beroepen zoals tonnenmakers, kleermakers, molenaars en pottenbakkers, maar ook traditionele podiumkunsten zoals het poppentheater veiligstellen voor de toekomst.

Leermeesters en leerlingen kunnen hiervoor via het ministerie van cultuur een subsidie ontvangen die kan oplopen tot 2.000 euro per maand met een maximum van 48.000 euro. Meer info, mits vooraf inschrijven via erfgoedcel@aalst.be, op vrijdag 17 augustus om 19 uur in de Gendarmerie, Denderstraat 22 in Aalst of op www.kunstenerfgoed.be.