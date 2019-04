Wie shopt in de Lange en Korte Zoutstraat kan een auto winnen Rutger Lievens

11 april 2019

11u31 3 Aalst Wie shopt in de Lange en Korte Zoutstraat in Aalst, maakt kans om een auto te winnen. De actie loopt van 20 april tot 29 juni.

Het is een Fiat 500 die je kan winnen door te winkelen in de Zoutstraten. “Het is de bedoeling dat de mensen in zes verschillende winkels en zo zes stempels verzamelen”, zegt Filip Bonny, voorzitter van de dekenij van de Zoutstraten. “Het is een initiatief van Dex en plaatselijke handelaars hebben we de mogelijkheid gekregen om een auto weg te schenken aan een bezoeker van de Zoutstraten. De bezoekers van onze straten zijn divers: wie dichtbij woont komt te voet of per fiets naar onze prachtige winkelstraat. Maar er zijn ook veel bezoekers uit Geraardsbergen, Ninove, Ternat, Wemmel en Zottegem die met de wagen naar hier rijden”, zegt Filip Bonny.

Op maandag 1 juli zal onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder de winnaar worden geloot.