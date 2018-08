Wie herkent deze fietsendief? Koen Baten

13 augustus 2018

12u23 2

Aan de parking van Okapi Aalstar op de Albrechtlaan heeft een dief gisteren een mountainbike gestolen die volledig op slot stond. De feiten gebeurden zondagavond rond 17.30 uur. Een camera kon de man echter filmen en duidelijk in beeld brengen. Op de beelden die circuleren op sociale media is te zien dat hij met een rugzak toekomt aan de fiets en het slot losknipt. Op het moment van de feiten droeg hij een pet een opvallend t-shirt en een korte broek. Op enkele seconden tijd gaat de man met de mountainbike aan de haal en zie je hem nog net al fietsend vertrekken. Wie meer info heeft over de man kan terecht bij de politie van Aalst.