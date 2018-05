Wie herkent deze dief, die Aalst al tijdlang teistert? 31 mei 2018

02u37 0

De dief die begin dit jaar in Aalst al in verschillende handelszaken heeft ingebroken, is nog steeds niet gevat. Meer nog, de man blijft gewoon verder doen en pleegt in verschillende steden inbraken. Dat bleek uit een reportage op Faroek Live. In de nacht van 13 op 14 april sloeg de man opnieuw toe in Aalst. Hij brak toen binnen in vier winkels, waaronder een whiskyshop waar hij een laptop had gestolen. In totaal ging hij ook aan de haal met een kleine 1000 euro uit de andere winkels. Tijdens zijn laatste rooftocht in Aalst kwam de man ook heel herkenbaar in beeld. De Prins Drinkt Koffie, een koffieshop in Aalst, kreeg de man over de vloer en plaatste zijn foto ook op hun facebookpagina. Wie meer info heeft, kan terecht op het nummer 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu. (KBD)