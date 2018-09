Wie helpt mee bij broodnodige opruimactie aan skatepark? Rutger Lievens

05 september 2018

11u48 1 Aalst Francis Meersseman - bekend van de kledingwinkel Pastoor in de Louis D'Haeseleerstraat - organiseert een 'opkuis van het stadspark' van Aalst op 23 september. Iedereen mag meedoen.

Zwerfvuil is een echte plaag in Aalst en zeker in de buurt van het skatepark. Jogger Gert Van Reckem nam deze week enkele foto's van het vele afval dat er wordt achtergelaten. Buurtbewoner Francis organiseert nu een zwerfvuilactie.

"Het zit al een tijdje in mijn hoofd en door het artikel van Gert Van Reckem is voor mij en veel anderen de maat vol", luidt de oproep van Francis op Facebook. "We doen een opkuisactie. Zomaar! Het is aan ons, Aalstenaars samen."

Er wordt verzameld op zondag 23 september om 14 uur aan het skatepark. "Botten aan, handschoenen en vuilniszak bij de hand, kinderen mee op pad, zelfs de trouwe snuffelaar mag mee!", luidt de oproep.