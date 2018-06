Werkstraf voor dronken bestuurder die twee ongevallen heeft 05 juni 2018

Matthias D.P. verscheen gisteren voor de rechtbank voor twee ongevallen op korte tijd. De jonge bestuurder reed vorig jaar met zijn voertuig twee paaltjes aan op de Brusselbaan in Aalst. De jongeman stopte niet en reed verder. Enkele minuten later kwam hij met zijn wagen in een haag terecht op de Affligemdreef even verderop. Bij een controle van de politie bleek dat de man onder invloed was van alcohol. Hij had een promillegehalte van 1,4 in zijn bloed op het moment van de feiten. "Mijn cliënt had zeker niet de intentie om te vluchten. Hij heeft na het ongeval in de Affligemdreef zelf de politie gebeld. Ik vind vluchtmisdrijf redelijk straf. Er was ook geen ander voertuig bij betrokken", aldus zijn advocaat. "Ik wil ook aandringen voor een werkstraf voor mijn cliënt."





Politierechter Mireille Schreurs ging akkoord met de werkstraf. De jongeman zal 30 uur werkstraf moeten uitvoeren. Zijn rijbewijs is hij wel nog een maand kwijt. (KBD)