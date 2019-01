Werkstraf voor bestuurster die al 2,5 jaar zonder keuring reed Koen Baten

03 januari 2019

D.S. moest zich vanmiddag voor de rechtbank in Aalst verantwoorden voor haar voertuig dat al 2,5 jaar lang niet meer gekeurd was. De feiten kwamen aan het licht toen haar wagen in Aalst verkeerd geparkeerd stond. De vrouw zelf was op de hoogte van het feit dat haar voertuig niet gekeurd was. “Achteraan had haar wagen schade en een defect licht, waardoor ze schrik had dat de wagen niet meer goedgekeurd zou worden", aldus haar advocaat. “Omdat ze ook geen grote financiële middelen heeft liet ze de schade niet herstellen en ging ze ook niet naar de keuring omdat ze niet durfde", klinkt het. Intussen is de vrouw in orde met haar keuring en haar wagen. De advocate van S. vroeg om een werkstraf gezien haar financiële situatie. De rechtbank van Aalst legde haar een werkstraf op van 26 uur voor de gepleegde feiten.