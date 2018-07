Werkruimte uitgebrand terwijl eigenaar er aan het werk was Koen Baten

15 juli 2018

20u26 0

In de Vondelbeeklaan in Hofstade is zondagavond rond 19.30 uur een schuurtje uitgebrand in een bos. De eigenaar van de schuur was op dat moment aan het werk in zijn werkruimte toen de brand ontstond. De oorzaak is voorlopig nog onduidelijk, maar vermoedelijk heeft een vonk de brand in gang gezet. Er was heel wat rookontwikkeling aanwezig en de werkruimte is volledig uitgebrand. De brandweer van Aalst was snel ter plaatse om te voorkomen dat het vuur zou overslaan op de bomen of op het gras. De eigenaar zelf kon de schuur tijdig verlaten en raakte niet gewond.