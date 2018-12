Werken in Baardegem beginnen half januari Rutger Lievens

28 december 2018

14u49 0 Aalst Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Aalst beginnen in de tweede helft van januari met riolerings- en wegenwerken op de N411 in Baardegem.

De werken zullen plaatsvinden tussen het kruispunt met de Rampelberg en het kruispunt met de Dendermondsesteenweg in Opwijk, dwars door Baardegem. “Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. De rijweg wordt deels aangelegd in beton en deels in asfalt”, aldus de stad.

Aansluitend wordt ook de Margrietstraat heraangelegd tussen Baardegem-Dorp en de Mechelseweg.

Nu zijn de voorbereidende werken begonnen. Tijdens de werken vinden er ook archeologische opgravingen plaats ter hoogte van de kerk.

“Als alles volgens plan verloopt, zijn alle werken achter de rug tegen mei 2020", zegt de stad. In een eerste fase wordt er gewerkt tussen de Melkspinde en de grens met Opwijk.