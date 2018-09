Wereldrecord blikjes openen mislukt, Foodmarkt trekt wel 10.000 bezoekers Rutger Lievens

02 september 2018

16u46 2 Aalst Het wereldrecord 'blikjes openen op hetzelfde moment' staat op naam van Japanners en ook na de recordpoging in Aalst blijft dat zo. Om het record van 1.149 mensen die een blikje openen te verslaan was alles in gereedheid gebracht. 2.000 plaatsen waren voorzien, maar amper 620 Aalstenaars deden mee.

Het wereldrecord was een extraatje dat de organisatoren van de Foodmarkt in Aalst hadden voorzien, maar er was wel vijf maanden tijd ingekropen om alles voor te bereiden. Er was een officiële aanvraag geweest bij Guinness World Records, dranghekkens waren voorzien om de massa veilig een plaats te geven op de Grote Markt. Om 14.50 uur, tien minuten voor de recordpoging, was het echter al duidelijk dat het moeilijk zou worden. Iedereen bleef aan de eet- en drankstanden van de lokale handelaars staan.

"Aalstenaars zijn Bourgondiërs, ze houden van drinken en eten en hebben daar prioriteit aan gegeven deze namiddag", zegt Ramses Buekens, een van de organisatoren. "Maar er is wel een record verbroken, want er waren 10.000 aanwezigen op de Foodmarkt. Dat zijn er 2.000 meer dan vorig jaar. Een enorm succes", zegt Ramses.