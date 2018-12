Weight Watchers (WW) schenkt speelgoed en kledij aan kansarmen Rutger Lievens

19 december 2018

14u32 2 Aalst De Aalsterse WW, de vereniging die vroeger Weight Watchers heette, heeft opnieuw een flinke inspanning geleverd voor het goede doel. De opbrengst van hun kledinginzameling gaat naar de Aalsterse vzw Goedewil.

Anne Van Orshoven steunt samen met de leden van WW Aalst elk jaar het goede doel. “Al zeker tien jaar doen we dit nu. We weten dat er overal ter wereld mensen in de problemen zitten, maar er zijn ook Aalsterse mensen in kansarmoede. Dus steunen we vzw Goedewil”, zegt ze. Goedewil bezorgt mensen in nood kledij en huisgerij. “We zamelden heel wat kledij in, maar ook speelgoed, huisgerij en zelfs voedsel. De opbrengst schenken we met heel ons hart aan Goedewil”, zeggen ze bij WW.