Weight Watchers houden inzameling voor Goedewil

Weight Watchers Aalst heeft een inzamelactie georganiseerd ten voordele van vzw Goedewil. Dat is een Aalsterse organisatie die zich inzet voor kansarmen en hen voorziet van kleren en huisgerei. "Jaarlijks houden de cursisten van Weight Watchers Aalst een inzameling ten voordele van Goedewil. We zamelen kledij, voeding, speelgoed en klein keukengerei in. We kiezen bewust voor een Aalsters initiatief omdat de cursisten ook van Aalst zijn", zegt Anne Van Orshoven van Weight Watchers Aalst. Morgen, 3 januari, starten de cursussen Weight Watchers opnieuw in dienstencentrum De Maretak telkens om 10, 17 en 19.30 uur.





