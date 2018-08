Weggewaaide trampoline terug bij eigenaars Koen Baten

09 augustus 2018

10u31 0

De trampoline die gisteren op de parking van Jan de Nul stond is terug terecht bij de eigenaars. De trampoline waaide inderdaad weg uit een tuin en kwam daarna op straat terecht. "Vermoedelijk schepte de wind de trampoline op en tilde deze over de omheining", zegt eigenares Nele Geeroms. Het was de vader van Nele die de trampoline gisterenochtend om 05.00 uur opmerkte. "Hij plaatste ze aan de kant en 's avonds met de hulp van enkele anderen plaatsten we ze terug in de tuin. Gelukkig gebeurden er geen incidenten", besluit Nele.