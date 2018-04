Wegenwerken omgeving Schotte herstarten 05 april 2018

De wegenwerken rond sportcomplex Schotte in Aalst gaan vanaf 9 april een nieuwe fase in. "De voorbereidende nutsleidingwerken in de Rooms-Hofstraat en in de Keppestraat zijn voltooid. De komende maand worden ook de kabels en leidingen aangelegd in de Keppestraat tot aan de Ninovesteenweg", zegt de stad. "Vanaf 9 april herstarten de riolerings- en wegeniswerken in de Rooms-Hofstraat tussen Kaardeveldweg en Keppestraat én in de Keppestraat. Ook de asfaltrijwegverharding van de Kaardeveldweg wordt in deze fase vernieuwd. De aannemer verwacht klaar te zijn in de Rooms-Hofstraat en in de Keppestraat voor het zomerverlof." (RLA)