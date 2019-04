Wegenwerken in de Parklaan, hinder vooral ’s nachts Rutger Lievens

04 april 2019

12u08 0 Aalst Agentschap Wegen en Verkeer laat tussen 8 en 12 april de toplaag van de Parklaan in Aalst vernieuwen. Er zal enkel tussen 19 en 7 uur worden gewerkt om de hinder te beperken.

“De werken zullen zich situeren in het laatste deel van de Parklaan, tussen kilometerpaal 26,9 en rotonde ‘de Haring’”, zegt AWV. “Om de hinder zo veel mogelijk te beperken zal er enkel tussen 19 uur ’s avonds en 7 uur ’s ochtends gewerkt worden. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk tijdens de werken. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Eikstraat, Hugo Lefèvrestraat en Geraardsbergestraat. Zwaar verkeer kan omrijden via de Boudewijnlaan. De doorgang voor fietsers en voetgangers blijft steeds behouden.”