Week van de korte keten 24 mei 2018

Tussen 26 mei en 3 juni is het de Week van de Korte Keten in heel Vlaanderen. Ook in Aalst is er die week heel wat te beleven. "Korte Keten staat voor lokaal en eerlijk, focust op de relatie tussen consument en producent en is dus goed voor het stimuleren van de lokale economie. Goed voor de boer, maar ook voor jou, want zo proef je wat je eigen streek te bieden heeft", zegt de stad. "Ook in Aalst zijn verschillende organisaties en producenten die een activiteit of workshop aanbieden."





Onder meer Zorgboerderij Boer Dirk, zuivelhoeve Keymeulen, Ons Dagelijks Groen, wijnbedrijf De Kluizen, Qarfa en De Gendarmerie doen mee. Meer informatie vind je op weekvandekorteketen.be. (RLA)