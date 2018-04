Wedstrijd om Utopia-boekenkast te vullen 06 april 2018

De Utopia-boekenkast in Aalst is nog altijd niet gevuld en de stad roept nu ook alle klassen van de lagere scholen op om een boek te schenken. "De boekenkast komt in de nieuwe bibliotheek te staan en moet de ziel van de Aalstenaar weergeven. Hoe kan dat anders dan daarvoor een beroep te doen op de kleine Aalstenaars? Zij zijn tenslotte de toekomst", zegt de stad. "De bibliotheek vraagt aan alle klassen van het lager onderwijs in Aalst om een boek te schenken aan de grootste boekenkast van Aalst."





Wat moeten de klassen daarvoor doen? Maak per klas een leuke foto of een leuk filmpje met de boeken die je wil schenken en stuur het naar bibliotheek@aalst.be voor 15 mei. De drie leukste inzendingen winnen een mediawijze workshop in Utopia op 27 en/of 28 september 2018. (RLA)