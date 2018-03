Watersalamander wandelt rond aan station 27 maart 2018

03u21 0

De biodiversiteit in het stadscentrum van Aalst is soms groter dan we denken, dat bewijst de aanwezigheid van een kleine watersalamander in de omgeving van het station van Aalst. Het diertje zat op het voetpad in de Denderstraat. Waarschijnlijk is het via de Dender in het midden van de stad geraakt. "In deze periode ontwaken kleine watersalamanders uit hun winterslaap. Vanaf schemerduister tot middernacht trekken ze dan van hun overwinteringsplek naar een poel om zich voort te planten", is te horen bij Natuurpunt. "Die dieren komen heel vaak voor in kleine tuinvijvers, maar ook in poelen in natuurgebieden. Het kan gebeuren dat door overstromingen van de poelen, via grachten en beken de salamanders op andere plekken terechtkomen", zegt Rik De Baere van Natuurpunt. (RLA)