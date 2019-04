Waterpomp vat vuur in kelder, schade beperkt Koen Baten

12 april 2019

17u48 2

In een kelder in de Populierenstraat in Moorsel heeft een waterpomp vuur gevat in de kelder van een woning. De pomp stond onder de garage en om vatte om een nog onbekende reden vuur. De bewoners waren thuis op het moment van de feiten en roken via het ventilatiesysteem plots een brandlucht. Ze verwittigden de brandweer die snel ter plaatse kwam, maar niet meer hoefde in te grijpen. Er vielen geen gewonden en de schade bleef beperkt tot de waterpomp.