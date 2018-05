Waterattracties in stedelijk zwembad 30 mei 2018

De Krokodil Run, de Dol-fijnrun en de Ocyopus, van deze drie waterspelen zal je kunnen genieten in het stedelijk zwembad van Aalst tijdens de zomermaanden. "De Krokodil Run is negen meter lang en voorzien van een glijbaan en 3D-objecten. De Dol-fijnrun is dertien meter lang en een waar zwemparadijs", zegt de stad. "Deze stormbaan heeft diverse uitdagende, te overwinnen obstakels. De Octopus is een allround speelobject en ideaal voor kinderen om zich op uit te leven. Je leest het, zwemplezier verzekerd."





De zwemspelen liggen elke maandag, woensdag en vrijdag van 13 tot 16 uur in het stedelijk zwembad van Aalst van 16 juli tot 31 augustus. (RLA)