Water dat wegstroomt aan 'Pier Kornel' kan niet zomaar opgevangen worden Koen Baten

08 augustus 2018

19u15 1 Aalst Het grondwater dat op de werf van 'Pier Kornel', aan de Pierre Corneliskaai, naar de Dender afgeleid wordt, kan niet zomaar opgevangen worden.

Heel wat mensen vroegen zich af waarom het water niet opgevangen kon worden, zoals dat op een werf in Nevele gebeurt. Daar wordt het opgevangen water aan de buurtbewoners uitgedeeld, die het dan kunnen gebruiken om bijvoorbeeld hun planten water te geven. In tijden van droogte is zoiets geen overbodige luxe. "Maar als we dat willen doen, dan gelden er ook voor ons een pak voorwaarden", zegt Sofie Verstraete van Revive, het bedrijf dat samen met Matexi instaat voor het project. "Eerst en vooral zijn we daar bezig met bodemsanering. Het gaat om de site waar de oude Tupperwarefabriek gevestigd was, en de grond was vervuild. Dat water wordt dus eerst gezuiverd vooraleer het wegstroomt."

"We kunnen echter niet zomaar beslissen om dat water op te vangen", aldus Verstraete. "Zoiets moeten we overleggen met het studiebureau en er moet toelating voor gevraagd worden. Uiteraard is het idee top — we hebben zelf ook de werf in Nevele gezien. Maar je hebt gewoon niet overal de mogelijkheid om dat te doen."

De lozing van het water zou overigens in september al stoppen. "We zijn wel bereid om via ons studiebureau te bekijken of het nodig is om het water in die periode nog op te vangen", besluit Verstraete.

Meer over Sofie Verstraete

Nevele