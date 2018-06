Wat is het mooiste dialectwoord? 16 juni 2018

De Erfgoedcel Denderland gaat op zoek naar het mooiste dialectwoord van Aalst. "Zowel de standaardtaal als het dialect staan onder druk", zegt schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA). "In de plaats rukt de tussentaal op, of het zogenaamde verkavelingsvlaams, dat in het beste geval een slordige mengvorm van dialect en standaardtaal is. Anderzijds is er een brede vraag om de dialecten te bewaren. Dankzij de Erfgoedcel Denderland kunnen we verschillende projecten lanceren waarbij de waarde van de lokale dialecten in de verf wordt gezet. Dit keer gaat het om de zoektocht naar het 'mooiste dialectwoord van Groot-Aalst'"





Mogelijke winnaars zijn konker, gralek, anzjevei, zjiemeleir, krejeis of kalisj. "Tot 26 augustus kunnen alle inwoners een voorstel formuleren via een formulier dat op de website van de stad Aalst en van de Erfgoedcel terug te vinden is. Na 26 augustus selecteert de Sectorale Deelraad Cultureel Erfgoed uit alle voorstellen 10 woorden die kans maken om het mooiste dialectwoord van Groot-Aalst te worden. Op 21 september wordt de shortlist van tien woorden bekend gemaakt in Utopia tijdens een dialectlezing en een ludiek dictee. Vanaf dan kan er gestemd worden, zowel online als in een echt stemhokje in Utopia, cc De Werf, 't Gasthuys Stedelijk Museum of een van de filialen van de bibliotheek. Op 25 oktober wordt het winnende woord bekend gemaakt tijdens de nocturne van 't Gasthuys Stedelijk Museum", zegt de schepen. (RLA)