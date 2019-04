Wat is er aan de hand in de Kattestraat? 17 panden staan er leeg Rutger Lievens

10 april 2019

15u52 0 Aalst Wat is er aan de hand in de Kattestraat in Aalst? In een van de bekendste winkelstraten van de stad staan er maar liefst 17 panden leeg. Vorig jaar deze tijd schreven we nog een artikel met als titel ‘Amper nog lege panden in de Kattestraat’. De handelaren willen samen met de stad een actie op poten zetten om de leegstand tegen te gaan.

‘Van de twaalf panden die leeg stonden, staan er nu maar twee meer leeg’, schreven we een jaar geleden. De winkeliers van de Kattestraat waren enthousiast. De heraanleg van de straat was achter de rug, de lelijke leegstand een spook uit het verleden, de straat was klaar om opnieuw te bruisen.

Team Kattestraat

De laatste tijd gaat het echter weer minder goed. De ene na de andere zaak sluit de deuren: Subway, speelgoedwinkel Fox, de kapperszaak op de hoek met de Peperstraat... Aan al die panden hangt nu ‘te huur’. Als we de Penne-site - waar AS Adventure gevestigd was en waar nu een nieuw winkelpand en appartementen worden gebouwd - meetellen komen we aan zeventien lege winkels.

Van twee naar zeventien, dat vinden ook de winkeliers veel. Tijd voor actie, vindt Vanessa Manssens van kledingzaak Street One in de Kattestraat. “We gaan met de Kattestraat een voorstel doen aan District A (de vereniging van handelaren in het stadscentrum van Aalst, nvdr.). Volgende week komen we samen. We willen samen met de stad een project opzetten om nieuwe handelaars aan te trekken naar de Kattestraat”, zegt ze. Volgens haar speelt het werfverkeer van enkele grotere bouwwerken in de straat een rol. “Ik denk dat we nu ook even door de zware bouwwerken moeten die er zijn in de Kattestraat”, zegt Vanessa Manssens van Team Kattestraat.

Toeval?

Stedelijk centrummanager Pieter Van Houcke heeft het natuurlijk ook gezien, maar een oorzaak is moeilijk om aan te wijzen. “Wat dé reden is van de leegstand in de Kattestraat, daar durf ik geen uitspraken over te doen. Misschien spelen de hogere huurprijzen een rol? Er zijn ook wel enkele ketens opgehouden te bestaan en als die dan net een winkel in de Kattestraat hebben dan sluit die winkel. Hetzelfde doet zich nu voor bij Coolcat in de Nieuwstraat”, zegt Van Houcke. “Misschien is het gewoon toeval. De straat is net heraangelegd en heeft een pak dynamische handelaren die samen voor beleving zorgen in de straat.”

Misschien is het gewoon toeval. De straat is net heraangelegd en heeft een pak dynamische handelaren die samen voor beleving zorgen in de straat Stedelijk centrummanager Pieter Van Houcke

De stad wil dit alleszins niet blauwblauw laten. “We bekijken dit positief en zien het als ruimte die beschikbaar is voor nieuwe ondernemers. Als stad proberen we de ondernemers die winkelruimte zoeken naar het juiste pand toe te leiden”, zegt Van Houcke. “Een pand dat lang leeg staat, is soms gebaat bij een tijdelijke creatieve invulling. Een mooi voorbeeld is te vinden in de Lange Zoutstraat, waar Atelier De Leeuw tijdelijk een winkel uitbaat. Dat draagt bij aan de winkelbeleving. Dat willen we ook doen in de Kattestraat”, zegt hij.