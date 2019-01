Warmte-element in sauna vat vuur, vooral rookontwikkeling in gebouw Koen Baten

21 januari 2019

19u35

Bij wellnesscentrum Lei op het Keizersplein in Aalst is maandagavond een kleine brand ontstaan in een saunaruimte. De brand ontstond aan een warmteapparaat in de sauna. Dit veroorzaakte heel wat rookontwikkeling in het gebouw.

De brandweer van Aalst kwam onmiddellijk ter plaatse en kon het element meteen blussen en naar buiten brengen. De aanwezige bezoekers en personeel werden uit veiligheid door de hulpdiensten even naar buiten gebracht. Niemand geraakte gewond en de schade in het gebouw bleef beperkt. Er ging wel wat rookontwikkeling naar boven in het gebouw. De brandweer liet de wellness grondig verluchten. Tijdens de interventie was het Keizersplein voor alle verkeer afgesloten. Daardoor ontstond wel wat verkeershinder in het centrum van de stad. Door de bluswerken kwam er ook heel wat water op de rijbaan terecht. De strooidiensten werden daarom verwittigd om te voorkomen dat er ongevallen zouden gebeuren op het bevroren water.