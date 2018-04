Ward Sluys rijdt druk seizoen 14 april 2018

Ward Sluys is een graag geziene gast op de circuits in binnen- en buitenland. De ondernemer uit Aalst vergaarde de afgelopen seizoenen heel wat podiumplaatsen, zeges en overwinningen en na een succesvol seizoen 2017 met Prodiaxo Racing en JR Motorsport, met onder meer een titel in de Supercar Challenge, is het nu uitkijken naar 2018, een seizoen dat vorig weekend in Zolder startte en nu in Spa-Francorchamps al verder gaat: "We gaan opnieuw aan het werk met ons kampioensteam JR Motorsport uit Amsterdam en we rijden weer met de snelle en mooie BMW M4 GTR. De wagen heeft ondertussen een upgrade gekregen volgens de nieuwe regels van het kampioenschap. We gaan dus opnieuw een gooi naar de GT-titel doen, in een sterk bezet veld voor het seizoen 2018. De wagen zal er schitterend uitzien, in de officiële kleuren van BMW Motorsport en STENROC Racing."





Vorig weekend ging Ward al aan het werk op Circuit van Zolder en hij finishte met een gloednieuw team derde in de GT4-klasse van de Belcar, een kampioenschap dat hij ook volledig rijdt, naast enkele andere internationale uithoudingswedstrijden. (JCA)