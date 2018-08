Wanneer één 'Tettentoeren' niet genoeg is, heb je altijd Cirk! nog... Kartonnen belforttoren prijkt (even) naast stenen grote broer Rutger Lievens

26 augustus 2018

18u00 2 Aalst De tiende editie van Cirk! gaf een centrale plaats aan 'Den Tettentoeren', zoals het belfort op de Grote Markt genoemd wordt. En dat werd het ook even echt, met een lichtspektakel dat een zwik borsten op de toren projecteerde. Apotheose was evenwel de kartonnen replica van de toren, gebouwd — en gesloopt — door Aalsterse handen.

Als er één rode draad was tijdens de tiende editie van Cirk! in Aalst, dan wel het belfort. Maar omdat 'belfort' iets te plechtstatig klinkt, heeft de Aalstenaar het liever over de 'Tettentoeren'. Het historische gebouw uit de vijftiende eeuw kreeg die bijnaam omdat de klok uit enkele bollen bestaan. Maar op de Cirk!-avonden was het ook even echt een Tettentoeren, dankzij een lichtspektakel waarbij borsten op het gebouw geprojecteerd werden.

Maar nog spectaculairder was de bouw van de kartonnen Tettentoeren op de Grote Markt, in de schaduw van de stenen versie. "1, 2, 3, heffen!", riep een stem zaterdag door de luidspreker. Gevolgd door flink wat gezucht en gezwoeg door Aalstenaars die de kartonnen toren weer een meter hoger de lucht in duwden. Terwijl zij dat deden, schoven andere helpende handen nieuwe bouwstenen onder de basis, waardoor de toren langzaam maar zeker vorm kreeg. "We zouden tot 28 meter hoog gaan, maar het is uiteindelijk 25 meter geworden", zegt Kwinten Callens van Cirk!. "Mocht het zaterdagnacht zwaar geregend hebben, dan zou dat problematisch geweest zijn voor de toren. Maar dat was niet het geval en hij staat er nog. In totaal gebruikten we 1.300 dozen en 24 kilometer plakband. Het bouwwerk weegt ongeveer 1.300 kilogram. Op het einde hadden we vijftig vrijwilligers nodig om het gevaarte op te tillen."

De kartonnen toren werd zondag dé publiekstrekker van Cirk!. "Supertof", oordeelde Veerle Muyle nadat ze een kijkje genomen had. "25 meter hoog... Indrukwekkend! En het is een realisatie door Aalstenaars." Nieuwe inwoners konden van het weekend gebruikmaken om meteen iets over hun stad bij te leren. "Hoe noemen ze die toren hier? De Tettentoeren? Dat wist ik niet, maar ik woon hier dan ook nog niet zo lang", bekent Sarah Haesaert. "We hadden op Facebook gelezen dat dit bouwwerk hier zou staan en dus zijn we even komen kijken. Hebben ze dit zaterdag gebouwd? Straf!"

Eén van die straffe Aalstenaars die zaterdag hielp bij het bouwen van de toren, was Dirk Bert. Hij kwam zondag nog eens langs om het resultaat te bewonderen. "Zoals zoveel mensen passeerde ik toen ze aan het bouwen waren, en toen heb ik een handje toegestoken", klinkt het. "Toen was de toren natuurlijk nog niet zo hoog — ik stond net onder het uurwerk. Maar nu heb ik vrienden op bezoek en komen we nog eens kijken. Heel fijn trouwens dat er iets gebeurt in Aalst. Je voelt je haast toerist in eigen stad."

Helaas was het plezier van korte duur, want zondagavond om 19 uur ging de kartonnen Tettentoeren onherroepelijk weer tegen de grond. Vrijwilligers duwden het gevaarte tegen de kasseien van de Grote Markt, waarna de kinderen zich mochten uitleven op het karton. En dan was het aan enkele vuilniswagens om de rode draad van Cirk! 2018 op te rollen en af te voeren...