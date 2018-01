Walter en Myriame vieren vijftigste huwelijksverjaardag 02u33 0 Repro Rutger Lievens

Walter Stuerebaut en Myriame Van Impe uit Aalst vierden hun vijftigste huwelijksverjaardag. Walter werd geboren op 20 augustus 1946 en Myriame op 5 augustus 1949, beiden in Aalst.





Op 9 december 1967 verschenen ze voor toenmalig schepen van Burgerlijke Stand Lucien Van Sinay in het stadhuis van Aalst. Walter ging aan de slag als meubelmaker en maakte dan een carrièreswitch naar ziekenvervoer. Myriame werkte als ambtenaar bij de FOD financiën douane en accijnzen. Zij kregen één dochter, Pascale. Schepen Mia De Brouwer overhandigde hen een geschenk van de stad en een brief van het koningshuis.





(RLA)