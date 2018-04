Wagens botsen aan autokeuring 17 april 2018

Op de Industrielaan in Erembodegem ter hoogte van de autokeuring gebeurde gisterenochtend een kleine aanrijding tussen twee personenwagens. In de file die aan het aanschuiven was voor de keuring reed er plots een auto in op de flank van een wagen. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk. Niemand raakte gewond, maar de aanrijding zorgde wel voor extra verkeershinder. (KBD)