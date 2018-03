Wagen vat vuur 27 maart 2018

03u23 0

Aan het Park Terlinden in Aalst is in de nacht van zondag op maandag een voertuig uitgebrand. De brandweer kwam ter plaatse en kreeg het vuur snel onder controle. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Niemand raakte gewond. (KBD)